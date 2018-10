14-10-2018, 112Groningen & Persbericht 4Mijl bron

Davis Kiplangat(20) wint 4Mijl in Groningen

Groningen - Ruim 22.000 lopers hadden zich dit jaar ingeschreven voor de 32e editie van dit grootse loopfeest van het Noorden.

Vanaf 13.00 uur gingen de lopers, onder wie zowel nationale als internationale toppers, van start in Haren om de traditionele 4 Mijl te volbrengen.

De 32ste editie van de Menzis 4 Mijl van Groningen leverde in prachtige, maar warme weersomstandigheden Davis Kiplangat op als winnaar. De Keniaanse topatleet, die vorig jaar bij de 4 Mijl als 6e eindigde in 17.46 , won vorige week nog de 68e editie van de Singelloop Utrecht (10 km) in een persoonlijk record van 27.24. Vandaag liep de 20-jarige atleet de traditionele 6,437 km in een razendsnelle tijd van 17 minuten en 12 seconden, slechts 6 seconden boven het parcoursrecord. Mohamed Ali kwam als snelste Nederlander over de finish in een tijd van 18:13 gevolgd door Khalid Choukoud (18:19) en Yorben Ruiter (18:24), de atleet van PAC die verrassend als 10e overall over de finish kwam.

Bij de vrouwen maakten de Keniaanse Eva Cherono en de Nederlandse Susan Krumins hun favorietenrol waar. Cherono liep een fantastische wedstrijd en kwam slechts 9 seconden voor de nummer twee, Valentino Mateiko over de finish in een tijd van 19:50.

Susan Krumins, de zilveren medaille winnares op de 10.000 meter (EK Berlijn), werd vandaag gekroond tot eerste Nederlandse dame en derde dame overall (20:03). Zij liep daarmee 2 seconden van haar PR af, dat zij in 2014 in Groningen had neergezet. Dat Cherono in vorm is, dat bleek vorige week al bij de Singelloop Utrecht. Daar stond zij net als Kiplangat, ook op de hoogste plek van het erepodium van de 10 km.

Op de startlijst van de Charity Run stonden twee startnummers (C6 en C7) met daarachter de naam ‘Mystery Guest’ Vanochtend werd tijdens de pre-race meeting bekend dat de Mystery Guest Arjen Robben was. Robben liep samen met zijn oudste zoon Luka de Charity Run van de 4 Mijl. De profvoetballer van Bayern München kwam zij-aan-zij met zijn zoon in 31:32 over de finish. Niet alleen de Charity Runners, maar ook vele recreanten hebben heel hard en fanatiek gelopen voor het goede doel, UMCG Transplantatiecentrum, waarvoor een bedrag van €93.700,- is opgehaald. Met het opgehaalde bedrag wordt een trainingsprogramma gerealiseerd voor patiënten die een orgaantransplantatie hebben ondergaan.

Na de start van de topatleten begonnen de ruim tweeëntwintigduizend recreanten aan hun 4 Mijl. Ze werden getrakteerd op een sfeervol parcours van Haren naar de binnenstad van Groningen met veel publiek en gezellige muziekpunten.

De laatste loper, Henk Doddema, werd net voor 16.00 uur feestelijk onthaald door race director Elske Dijkstra, mascotte Timey, veel journalisten en door het enthousiaste publiek dat massaal naar de Vismarkt was gekomen.

De organisatie laat na afloop weten zeer tevreden te zijn met het resultaat en de gelopen tijden: “De 4 Mijl is echt een waar volksfeest,. Het is prachtig om te zien dat de 4 Mijl door heel Groningen wordt gedragen. Met elkaar maken wij er elk jaar een mooie, succesvolle editie van, zo ook deze 32e”, zegt Race Director Elske Dijkstra.

Aan de vooravond van de 4 Mijl, zaterdag 13 oktober, vond de uitverkochte Menzis 4Mijl4You powered by GasTerra plaats. 2.250 deelnemers, veelal prachtig uitgedost met gekleurde lichtjes en opvallende outfits, hebben het parcours van Haren naar Groningen lopend, op de fiets, met een step, op skates, in een rolstoel, handbike of met een kinderwagen afgelegd. Dit is waar de 4Mijl4You voor staat; de 4 Mijl, maar dan anders.

De 4Mijl4You vindt in 2019 plaats op zaterdagavond 12 oktober en de 33e editie van De 4 Mijl van Groningen op zondag 13 oktober.

Bij de 32e editie van de 4Mijl Groningen is in totaal 93.700 opgehaald. Het goede doel van dit jaar is het Transplantatiecentrum van het UMCG.

Dvhn

Tv Noord