14-10-2018, Michael Huising 112Gr.

112Kort: Buitenbrand in Wildervank

Wildervank - Zondagmiddag hebben omstanders een buitenbrand gedoofd langs het Langebosch meer t.h.v. de Kuifreiger.

De politie en brandweer die enige tijd later ter plaatse kwamen hoefden niet meer in aktie te komen. In de omgeving van de brand werd vuurwerk aangetroffen of dit de oorzaak is van de brand is niet bekend.