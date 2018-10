14-10-2018, Michael Huising 112Gr.

Meisje met hand vast in snoepautomaat

Veendam - Zondagmiddag om 17:00 uur werden de hulpdiensten voor een prio 1 letsel naar zwembad Tropiqua aan de Jan Salwaweg gestuurd.

Hier bleek een meisje met haar arm vast te zitten in een snoepautomaat. De brandweer heeft in samenwerking met de mensen van de ambulance het meisje snel kunnen bevrijden. In het bezit van een goodbear kon ze zonder verder letsel gewoon naar huis.