14-10-2018, Joey Lameris - 112Groningen.nl & Groningen bereikbaar ( Bron )

Spoorwegovergang Paterswoldseweg een jaar dicht wegens werkzaamheden

Groningen - De spoorwegovergang bij de Paterswoldseweg is vanaf vannacht tot ongeveer december 2019 dicht voor auto's. Vanaf vannacht tot 29 oktober 2018 ook voor fietsers en voetgangers.

Bam Infra voert bij de spoorwegovergang werkzaamheden uit om een extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden mogelijk te maken.

Het autoverkeer moet tijdens de werkzaamheden omrijden via de westelijke ringweg en het Hoendiep of via de Parkweg en de Emmasingel. Fietsers en voetgangers worden tot 29 oktober omgeleid via de Peizerweg en kunnen daarna gebruikmaken van een tijdelijke fiets/ voetgangersbrug over de spoorwegovergang.

Treinverkeer

Vanwege werkzaamheden aan het spoor rijden er van dinsdag 16 tot zondag 28 oktober geen treinen tussen Groningen-Buitenpost en van woensdag 17 tot en met zondag 28 oktober geen treinen tussen Groningen-Delfzijl/Eemshaven. Daarnaast rijden er op 27 en 28 oktober geen treinen tussen Groningen-Weener, Groningen-Veendam en Groningen-Groningen Europapark. Arriva en NS gaan bussen inzetten.

Onderdoorgang Paterswoldseweg​​​​​​​

Op het traject Groningen-Leeuwarden zijn er straks 2 sneltreinen en 2 stoptreinen per traject per uur. Voor veiligheid komt er bij de Paterswoldseweg een onderdoorgang. De onderdoorgang wordt voor auto's, fietsers en voetgangers. Naast het spoor komt een busbaan. Hiermee verbetert de doorstroming op de weg en wordt de stad beter bereikbaar.