14-10-2018, Joey Lameris - 112Groningen.nl & Patrick Wind

Pan op vuur laat brandweer uitrukken

Groningen - De brandweer kreeg zondag omstreeks 22:45 uur een melding van een woningbrand aan de Waterloolaan in de stad. Ter plaatse ging men direct naar binnen. Op de bovenste etage bleek een pan op het vuur te staan.

Vermoedelijk was de bewoonster in slaap gevallen. De brandweer deed een controle maar hoefde niet te blussen. Het gebouw was al ontruimd bij aankomst van de brandweer. Er vielen geen gewonden.