14-10-2018

45km wagen botst op geparkeerde auto

De Wilp - Zondagavond zijn er op de Oosterweg in De Wilp twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Een "45 km" wagentje botste door nog onbekende oorzaak tegen een geparkeerde auto.

De geparkeerde auto kwam tegen een perenboom in een voortuin van een woning tot stilstand. Het 45 km wagentje kwam op de oprit van de woning tot stilstand.

In de 45 km wagen zaten in totaal drie personen, twee voorin, en een achter in. Een van de inzittenden is met onbekende verwondingen met prio 1 overgebracht naar het ziekenhuis.

Een is later meegenomen naar het politie bureau. De laatste van de drie is later behandeld in een politie wagen. De brandweer van Marum is later ter plaatse gekomen om assistentie te verlenen. De VOA heeft later geruime tijd nodig gehad om sporenonderzoek te verrichten. De Oosterweg was door het ongeval lange tijd afgesloten voor. De auto's zijn later afgesleept door een bergingsbedrijf.