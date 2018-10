15-10-2018, Facebook Ommelanden Noord Politie

Man gaat dronken naar zijn werk

Groningen - Maandagmorgen heeft de politie in Delfzijl een automobilist van de weg gehaald die onder invloed was van drank. De man verklaarde op weg te zijn naar zijn werk en had gisteravond 'wat' gedronken.

De man blies op het apparaat op het politiebureau 715 ug/l wat gelijk staat aan 1.6 promille (3x de toegestane hoeveelheid) . Zijn rijbewijs werd meteen ingevorderd.