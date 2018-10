15-10-2018, Martin Nuver- 112Groningen.nl

Zoektocht in vijver na aantreffen kinderfietsje (Video)

Groningen - De hulpdiensten van Groningen zijn maandagavond rond 18:35 uur uitgerukt voor een persoon te water aan de Orionlaan in de wijk Paddepoel.

Voorbijgangers hadden bij de Orianvijver een kinderfietsje gevonden tegen een boom. Uit voorzorg is de brandweer met duikers aam het zoeken in de vijver. Ook het Mobiel medisch team is met de traumahelikopter ter plaatse.





Update 19:15 uur

De brandweer is gestopt met de zoekactie in de vijver. Het blijkt gelukkig loos alarm. Alle hulpdiensten keren terug naar de post. Tijdens de zoekactie is er ook een (mogelijke gestolen) laptop uit het water gehaald.

Dvhn

Tv Noord

Oogtv