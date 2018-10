16-10-2018, Gerrie de Groot 112Groningen.nl

Auto slaat over de kop op A7 nabij Zuidbroek

Zuidbroek - Op de A7 bij Zuidbroek is dinsdagmorgen om 06:20 uur een auto over de kop geslagen na een aanrijding. Hulpdiensten kwamen ter plaatse. Het is onbekend of er een gewonde is gevallen.

De traumahelikopter kwam ook ter plaatse voor assistentie van de ambulancedienst. Door het ongeval ontstond er een lange file op de rijbaan richting Groningen. De politie bracht het ongeval in kaart. De oorzaak is nog onduidelijk.