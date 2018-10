16-10-2018, Facebook Politie Groningen & Haren

Getuigen gezocht van vernielingen Station in Haren

Haren - Op zaterdag 13 oktober 2018 tussen 23.00-23.50 uur hebben drie jongeren vernielingen gepleegd aan het wachtlokaal bij het station aan de Stationsweg in Haren.

Met stenen zijn de ruiten van het wachtlokaal ingegooid en er is tevens vuurwerk afgestoken.



Bent u getuige geweest of heb je informatie over dit incident, bel dan de politie via 09008844.

(Zaaknummer 20182707)

112Haren