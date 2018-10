18-10-2018, Martin Nuver 112Gr.

Neergeschoten man(44) is beveiliger Groninger Museum (Update)

Groningen - De politie in Groningen heeft woensdagochtend rond 10:15 uur op een man(44) geschoten in een woning aan Tussen beide Markten.

De man is hierbij gewond geraakt en word ter plekke gecontroleerd door het ambulancepersoneel en daarna nara het ziekenhuis gebracht. De straat is door de politie afgezet in verband met het onderzoek. De Rijksrechereche doet onderzoek.

Update, tweet @polgroningen:

-Aanvulling schietincident #Groningen Bewoner was legaal in bezit van vuurwapen; collega’s hadden opdracht om zijn vuurwapen in te nemen. Daarom kwamen ze bij hem aan de deur. In de woning ontstond een situatie waarbij collega’s zich genoodzaakt voelden om te schieten.

Aanvulling schietincident #Groningen Het vuurwapen van de man, in dit geval de 44-jarige bewoner, moest worden ingenomen omdat hij kort geleden betrokken is geweest bij een ruzie. De Rijksrecherche doet het onderzoek naar dit schietincident.

Update donderdag: De man die werd neergeschoten blijkt een beveiliger te zijn van het Groninger Museum.

