Uit de bedrijfsauto is gereedschap weggenomen. De politie doet hier onderzoek naar en heeft ook burgers hulp gevraagd via Burgernet. Alle ogen en oren in de wijk zijn welkom meldt de politie op Facebook. De Politie vraagt u dan ook om zich aan te melden bij burgernet zodat u de volgende keer mee kunt kijken en mee kunt denken. Aanmelden bij Burgernet kan via de onderstaande link.

https://www.burgernet.nl/aanmelden