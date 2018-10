17-10-2018, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Brandweer oefent in gerechtsgebouw

Groningen - De Groninger brandweer heeft de afgelopen drie week geoefend in de rechtbank van Groningen.

Bij deze oefening werd het volgende scenario geoefend.

Er komt bij de meldkamer een melding binnen van een autobrand in de garage van het gerechtsgebouw aan het Guyotplein. Al snel blijkt het dat de brand is overgeslagen naar het gebouw zelf. Op het moment van de brand waren er nog meerdere personen in het pand aanwezig. Het was aan de brandweerlieden de brand te bestrijden en de slachtoffers te redden. Ook zat er nog iemand vast op de bovenste verdieping die door de brand niet meer naar buiten kon. Met behulp van een hoogwerker is deze persoon gered.

Bij de oefening maakte de brandweer gebruik van rookmachines, knetterkasten en lichtslangen om de brand zo goed mogelijk te simuleren. Ook de politie en BHV speelden een belangrijke rol tijdens de oefeningen omdat zij het gebouw goed kennen en duidelijke aanwijzingen kunnen geven.