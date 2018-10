18-10-2018, Marc Zijlstra & Mark Heikens - 112Groningen.nl

Brandweer blust bermbrand N362 Nieuwolda

Nieuwolda - De brandweer van Wagenborgen heeft woensdagnacht een forse bermbrand geblust aan de Gereweg - N362 ter hoogte van Nieuwolda.

Een bult met gemaaid gras stond langs de Gereweg in de brand. Een automobilist reed er voorbij en schakelde de brandweer in. Met een straal Hoge Druk werd de bult met gras geblust.

Het vermoeden bestaat er dat de brand in aangestoken. Op maandagochtend 17 september werd er langs de N362 bij Wagenborgen, door de brandweer ook al een brand geblust in een bult met gemaaid gras. Bij die brand waren aanwijzingen dat er sprake was van brandstichting. De politie vroeg toen getuigen, die mogelijk iets hadden gezien om informatie.