18-10-2018, Gerrie de Groot 112Groningen.nl

Politie auto raakt van de weg (Video)

Scheemda - Op de kruising van de Oude Rijksweg met de Esborgstraat in Scheemda is donderdagmorgen 0m 08:35 uur een politiewagen bijna in botsing gekomen met een personenauto.

De agenten begonnen te slippen en konden ternauwernood een andere automobilist ontwijken. De politieauto was met zwaailicht en sirene onderweg naar een ander ongeval in Scheemda waarbij een kind zou zijn aangereden. De betrokken agenten werden door ambulancepersoneel gecontroleerd op verwondingen, ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis.