Man steekt zichzelf in brand bij bed-bad-broodopvang (Video)

Groningen - Een bewoner van Stichting Inlia(de bed-bad-broodopvang) aan de Helsinkistraat heeft zichzelf donderdagmorgen om 09:40 uur in brand gestoken. Dat gebeurde voor de deur van het pand.

De man liep ernstige brandwonden op. Het vuur was snel geblust en het slachtoffer is gekoeld. Vervolgens is hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, de trauma arts ging mee in de ambulance. In de voorziening wonen uitgeprocedeerde asielzoekers. Het gaat om een verwarde gastvan de opvang meldt Inlia.

