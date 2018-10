18-10-2018, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Brandweer oefent auto te water

Groningen - De brandweer van Groningen stad heeft donderdagmiddag een oefening gehouden aan de Turfsingel in de stad.

Rond 15:30 uur kwam er op de brandweerkazerne aan de Sontweg een melding binnen van een auto te water aan de Turfsingel. De brandweer rukte na de melding uit met de duikers, een hulpverleningsvoertuig en een tankautospuit.

Eenmaal ter plaatse bleek er een auto in het water te zijn gereden. In de auto zouden zich waarschijnlijk nog slachtoffers bevinden. De duikploegleider heeft meteen de eerste duiker het water ingestuurd om het voertuig te lokaliseren. Al snel was het voertuig door de duiker gelokaliseerd. In de auto zaten nog twee slachtoffers, deze zijn meteen door de duiker uit het voertuig gehaald.

Het hulpverleningsvoertuig heeft de auto uit het water gehaald en op de kant gezet.

Het was een leuke en geslaagde oefening volgens de brandweerlieden.