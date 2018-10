19-10-2018, Persbureau Meter/Rick Jongsma

A28 bij Assen tot 16:00 uur dicht na crash (Video)

Assen - Op de A28 bij Assen zijn vrijdagochtend drie vrachtwagens met elkaar in botsing gekomen en is een ravage ontstaan. De A28 is ter hoogte van Assen dan ook afgesloten.

Twee vrachtauto’s staan met zware schade nog op de weg en een derde is gekanteld. De brandweer heeft een van de bestuurders uit het voertuig moeten bevrijden. Over de oorzaak is nog niets bekend. De verkeers analisten van de politie doen hier onderzoek naar. De A28 zal nog uren afgesloten(tot 16:00 uur is de verwachting) zijn vanwege hulpverlening, onderzoek en berging van de voertuigen. Er zijn voor zover bekend twee gewonden. De ANWB adviseert automobilisten tussen Zwolle en Groningen om te rijden, via Heerenveen (A7, A32). Tussen Assen en Groningen wordt het verkeer omgeleid via Veendam, over de N33 en de A7.