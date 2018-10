19-10-2018, Oogtv.nl (Bron)

Ongeval op de A7 bij Westpoort

Groningen - Bij een verkeersongeluk vrijdagavond op de A7 ter hoogte van de afrit Westpoort zijn meerdere auto’s op elkaar gebotst. Verschillende personen raakten gewond.

Het ongeluk gebeurde even na 18.00 uur. Door nog onbekende oorzaak ontstond er een botsing waarbij drie voertuigen betrokken waren. Eén van de bestuurders is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Twee kinderen zijn ter plaatse in een ambulance behandeld.

Vanwege de ravage die bij het ongeluk ontstond en om hulpverleners de ruimte te geven is de A7 vanuit de stad richting Leek afgesloten voor het verkeer. Door de afsluiting staat er een lange file. (Oogtv.nl tekst)