We stellen voor: Bosker Meubelen in Siddeburen

Siddeburen - (Advertorial) Wat ooit begon als meubelmakerij van mijn vader en opa is inmiddels uitgegroeid tot de meest sfeervolle woonwinkel van het Noorden. Trots ben ik op mijn ouders dat ze vanuit het niets zo'n prachtige zaak hebben opgebouwd.

Acht jaar geleden heb ik deze van hun over genomen, en inmiddels is de gehele zaak "gerestyled" We hebben nu 4000 m2 verkoopruimte.



De collectie meubelen is veelzijdig, van eigentijds, romantisch, modern en industrieel. En geschikt voor elke portemonnee. We werken uitsluitend met leveranciers die een goede kwaliteit leveren.

Dan is er ook nog een afdeling raam en vloerbekleding waar we van diverse merken altijd de nieuwste collecties in huis hebben. Ook hebben we een beddenafdeling met b.v. boxsprings maar ook zorgbedden en slaapkamerkasten op maat. En een grote afdeling relaxfauteuils waaronder ook het merk Stressless.

In onze winkel vind je ook heel veel mooie woonaccessoires om sfeer in je huis te brengen! Daarmee worden nog even de puntjes op de i gezet, denk dan aan vloerkleden, verlichting, metalen wanddecoraties, alu-art, wandklokken , glaswerk en nog veel meer moois. Vier keer per jaar bezoeken we beurzen om de allermooiste meubels en bijzaken te scoren voor onze klanten.

Door onze jarenlange ervaring weten we precies waar onze klant naar op zoek is.

Zo kunnen we heel gericht inkopen doen. Op dit moment werken we met 9 man personeel. We hebben eigen stoffeerders, bezorgers en deskundige verkopers met veel product en materiaalkennis en een eigen servicedienst.



Ik ben daarom erg trots op ons team! Iedereen is van harte welkom, we laten u graag onze mooie collecties zien.



Graag tot ziens bij Bosker Meubelen Kalverkampen 1, 9628 TT in Siddeburen.

Of neemt u eens een kijkje op onze website boskermeubelen.nl

