20-10-2018, Patrick Wind - 112Groningen

Lichtgewonde bij woningbrand in Aduard (Video)

Aduard - Bij een woningbrand aan de Hofstraat in Aduard is zaterdag rond het middaguur 1 kind lichtgewond geraakt. Deze ademde wat rook in en werd gecontroleerd in een ambulance.

In begin was er mogelijk sprake van meerdere gewonden, dit was gelukkig niet het geval. Een traumahelikopter was ter plaatse gekomen om assistentie te verlenen. De brand was snel uit.