20-10-2018, Ingezonden foto

Klem onder viaduct bij N34 Zuidlaren

Zuidlaren - Zaterdagmiddag ging het mis op de de N34 bij Zuidlaren, de weg van Zuidlaren naar Tynaarlo>

Even daarvoor was de tractor met kraan al gekeerd omdat de bestuurder daar door had dat het niet paste bij een viaduct. Bij Zuidlaren raakte het gevaarte klem, de hoogte was verkeerd ingeschat.

Later is de kraan losgetrokken. Nader info ontbreekt verder. Inzender van de foto bedankt.