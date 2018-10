21-10-2018, Gerrie de Groot 112Groningen.nl & tekst

Brandweer blust buitenbrand in Midwolda

Midwolda - Omstreeks 22:30 werd brandweer Scheemda opgeroepen voor een buitenbrand aan de Niesoordlaan in Midwolda.

De brandweer trof een forse brand aan in de bosjes bij de parkeerplaats van voetbalvereniging MOVV. De brand was snel onder controle. Volgens een buurtbewoner is de oorzaak van de brand grasbroei.