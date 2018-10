21-10-2018, Rtvnoord.nl bron

Zeeuwse zamelt geld in voor Sidney `zaak Korrewegschutter`

Groningen - Sidney, die slachtoffer werd van de Korrewegschutter, maakte onlangs diepe indruk. Zo ook bij Jasmijn Honkoop uit het Zeeuwse Ellewoutsdijk. Zij startte een inzamelingsactie. Meldt RtvNoord.nl op haar website.

'Ik ben gaan kijken wat er verder over hem te vinden was. Ik vond met name een hoop boosheid richting de dader. Mensen die allerhande gepaste straffen bedachten. Dat kon ik mij heel erg voorstellen, maar dacht: hier heeft Sidney zo weinig aan.'

Het hele artikel op Rtvnoord.nl

Doneer hier

Of via deze link