22-10-2018, G. Twickler - 112Gr. & Gerrie de Groot

Brand in winkel in Mussel (Video)

Mussel - Aan de Musselweg in Mussel is brand uitgebroken bij het dak van een winkelpand. De brandweer van Stadskanaal is met meerdere voertuigen ter plaatse gekomen om het vuur te bestrijden.

De meldkamer in Drachten ontving rond twintig over twaalf een melding van deze brand. De brandweer zet in op het behoud van de woning. Het winkelpand bleef grotendeels bespaard, maar er is wel veel water- en rookschade. Tv Noord