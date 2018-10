22-10-2018, Oogtv.nl (Bron)

Alle balkons aan de Westindischekade moeten worden verstevigd

Groningen - Alle balkons van het wooncomplex aan de Westindischekade worden aangepakt. Dat heeft woningbouwvereniging Lefier maandagochtend aan de huurders medegedeeld.

In juli brak een balkon af, Uit onderzoek bleek dat zout in het beton de oorzaak was. Het zout was toegevoegd om het beton sneller te laten drogen, maar in de jaren vijftig wist men nog niet dat het zout de bewapening in het beton zou aantasten.

In het afgebroken balkon zat het meeste zout, maar ook bij de andere balkons is een te grote hoeveelheid zout aangetroffen. Daarom worden alle balkons verstevigd.

