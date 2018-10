22-10-2018, dvhn.nl bron

Politieagente gaat in hoger beroep (Video)

Hoogkerk - De 41-jarige politieagente uit Emmen die is veroordeeld voor een poging tot zware mishandeling gaat in hoger beroep. Dat meldt het Dvhn.nl

Volgens advocaat Wim Anker bestaat er een grote kloof tussen de visie van de rechtbank en het handelen van de politie in de praktijk.De rechtbank veroordeelde de agente tot een voorwaardelijke taakstraf van 120 uur. Volgens de advocaat had de rechtbank de agente moeten vrijspreken. ,,Er is geen sprake opzet.’’ Het hele artikel op Dvhn.nl