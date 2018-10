22-10-2018, Rtvnoord.nl bron

Vrouw(48) moet kliniek in

Groningen - Een 48-jarige vrouw uit Groningen moet zich voor brandstichting en voor diefstal een jaar laten behandelen in een kliniek in Zuidlaren. Ook legde de rechter de vrouw een jaar voorwaardelijk op. Meldt Rtvnoord.nl