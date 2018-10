22-10-2018, Marc Dol - 112Groningen

Brandweer vangt gewonde kat

Stadskanaal - De brandweer van Stadskanaal kreeg maandag aan het einde van de middag een melding over een dier op hoogte naast het gemeentehuis van Stadskanaal.

Volgens de melding zou een kat zich in een boom naast het gemeentehuis hebben verscholen. Bij aankomst van de brandweer was het dier, wat gewond bleek te zijn, inmiddels weer beneden en zat het verscholen in de bosjes.

Toen de brandweer het gewonde dier bijna te pakken had, ontsnapte het en verstopte het zich onder een geparkeerde auto. Een poging om de kat onder de auto vandaan te halen lukte wel. De kat werd gevangen en in afwachting van de dierenambulance in een doos gestopt.

De dierenambulance heeft het gewonde dier niet veel later opgehaald en naar een dierenarts gebracht. De medewerker van de dierenambulance vertelde dat het dezelfde kat was waar ze afgelopen vrijdag ook al naar op zoek waren. Toen konden ze het dier niet te pakken krijgen. Waarschijnlijk heeft de kat een gebroken poot.