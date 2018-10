22-10-2018, Martin Nuver 112Gr. & Patrick Wind

Kind te water blijkt plastic pop

Groningen - Duikalarm maandagmiddag aan de Kombuis in Lewenborg. Om 17:02 uur werd de ambulance, politie en traumahelikopter op pad gestuurd. Er was korte tijd consternatie in de straat. Er zou namelijk een meisje in het water liggen.

Het meisje bleek echter een pop te zijn. Wie de eigenaar van de pop is, is niet bekend. De politie nam de pop mee. Toen lachtte iedereen er om.