22-10-2018, Martin Nuver 112Gr.

Buitenbrand in bossages parkje bij Grootzeil

Groningen - Om 20:40 uur kwam er een buitenbrand binnen bij het Grootzeil in Lewenborg. Ter plaatse stond in een parkje achter wat woningen snoeiafval in de brand. Buurtbewoners en een getuige belde 112.

Via een bospaadje met allerlei stenen kunstwerken kwam je bij de brand uit. Met 1 hogedruk werd er geblust. De brand was snel onder controle.