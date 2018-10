23-10-2018, redactie

Gevonden kart aan waterrand zorgt voor commotie

Winsum - Op de Trekweg naar Onderdendam bij Winsum is dinsdagmorgen om 07:55 uur een kart in het water aangetroffen door voorbijgangers. Ze belden gelijk 112. Er werd gedacht dat mogelijk de bestuurder van de kart te water was geraakt.

Met sonarapparatuur zocht de brandweer naar de bestuurder en eventuele inzittende. Na ongeveer 45 minuten zoeken keerde de brandweer en de opgeroepen traumahelikopter en ambulance terug. Het is nog onbekend van wie de kart is.