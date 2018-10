24-10-2018, Persbureau Meter/ Gerrie de Groot

Brand aan boord AIDANOVA mogelijk aangestoken

Eemshaven - Op het cruise schip de AIDANOVA in de Eemshaven is in de nacht van dinsdag op woensdag brand uitgebroken in een hut.

Er werd al snel groot alarm gegeven. Eenmaal ter plaatse bleek het wat mee te vallen aldus de voorlichter. De oorzaak is onbekend. Update: De brand aan boord van cruiseschip AIDAnova in de Eemshaven afgelopen nacht is mogelijk aangestoken. Er wordt onderzoek gedaan. Zie archief foto en film(Tonnie Stam 112Gr.) van dit schip.