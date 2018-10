24-10-2018, Martin Nuver 112Gr.

Dode man blijkt dakloze Groninger, geen misdrijf (Video)

Groningen - Dinsdagnacht rond 03:15 uur werd er een dode man gevonden in de Oosterstraat in de stad. De man lag op straat voor de ANWB winkel.

Over de oorzaak van de dood is nog niets bekend op dit moment. De recherche deed uitgebreid onderzoek ter plaatse. Mogelijke getuigen die wat gezien hebben kunnen de politie bellen via 09008844.

Update: Uit onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van een misdrijf.