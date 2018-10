24-10-2018, Politie.nl

Diefstal van juwelen door misleiding (Video)

Groningen - Op donderdag 2 augustus omstreeks 10.45 uur kwamen man en vrouw binnen bij een juwelier in de binnenstad. Door misleiding wisten zij dure sieraden te stelen.

Deze beide personen wilden diverse sieraden bezichtigen. De vrouw zocht een aantal sieraden uit die zij mooi vond en die werden door de juwelier op een plateau gelegd bij de toonbank. Toen de sieraden afgerekend moesten worden, wilde vrouw een deel contant betalen en een deel pinnen. Naar hun zeggen lag de betaalpas nog in de auto en die moest eerst opgehaald worden.

Omdat de verkoop van de sieraden en het gedrag van de beide kopers opvallend was kreeg de juwelier wantrouwen en controleerde zijn sieraden. Het vermoeden bleek juist te zijn want de twee ‘klanten’ hadden kans gezien sieraden te stelen.

De politie wil weten wie deze twee personen zijn. Kent u deze mensen of weet u waar ze verblijven? Neem dan contact op met de politie. De politie is te bereiken via 0900 – 8844 of als u anoniem wilt blijven bel dan met de stichting meld misdaad anoniem 0800-7000.