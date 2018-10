24-10-2018, Politie facebook

Beroving in Sappemeer

Sappemeer - Een 28-jarige duitse man is woensdagmorgen aangehouden na een straatroof op de Arie Bosscherstraat in Sappemeer.

Een fietsster werd door de man beroofd van haar tas, dankzij een telefoontje van een burgernet deelnemer wist de politie de man snel te vinden en aan te houden. De tas is teruggevonden.