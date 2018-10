25-10-2018, Martin Nuver 112Gr.

Paard met been vast in prikkeldraad

Groningen - Donderdagmiddag om 16:00 uur was er een paard in nood op het Damsterdiep in de stad. In een weiland naast de Praxis zat een paard vast met zijn been in het prikkeldraad.

De ter plaatse gekomen politie heeft met een tang de prikkeldraad losgeknipt en voorkwam erger. De brandweer kon onverrichte zake terugkeren. Een dierenarts heeft op de wond wat spray gespoten.