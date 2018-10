26-10-2018, Mélarno Kraan 112Gr.

Primeur: Politie Oldambt gaat surveilleren met splinternieuwe politiemotoren

Winschoten - Afgelopen week heeft de politie eenheid Oldambt als één van de eerste eenheden in Noord de beschikking gekregen over een splinternieuwe Yamaha MT-07 Tracer.

De Politie had in 2017 een aanbesteding uitgeschreven voor nieuwe motoren. De aanbesteding is gehouden om de reguliere vervanging van motorfietsen uit te kunnen voeren. Voor de verkeerssurveillance is de keuze gevallen op de BMW R 1200 RT, voor de wijksurveillance de Yamaha MT-07 Tracer.

Politie Oldambt krijgt de beschikking over twee Yamaha wijksurveillance motoren. 112Groningen nam een kijkje bij het bureau.

Testrijders

Eerst zijn alle inschrijvingen beoordeeld op volledigheid, kwaliteit en prijs. De ingeschreven typen motorfietsen van de diverse merken zijn vervolgens beoordeeld op ARBO, technische en ergonomische kenmerken en zijn getest door politiemedewerkers.

Voorwaarde hierbij was te komen tot een goede afspiegeling van alle motorrijders van de politie.

Voor het uitgebreide testprogramma werden naast ervaren gebruikers ook beginnende motorrijders van de politie uitgenodigd. Eén van de belangrijkste overwegingen was hierbij, dat de voor de wijksurveillance nieuw te selecteren motorfiets geschikt moest zijn voor politiemensen van uiteenlopende lengte, lichaamsgewicht en rijervaring.

Yamaha Tracer 700

De Yamaha Tracer 700 is een uiterst veelzijdige motorfiets die geliefd is vanwege het indrukwekkende lineaire koppelverloop en het daarmee sportieve maar tevens beheersbare motorkarakter, het lage zwaartepunt, het compacte chassis, het drooggewicht van slechts 164 kilogram (en daarmee de lichtste in zijn klasse) en het economische brandstofverbruik. Bovendien leent het slanke en compacte ruggengraatframe zich bij uitstek voor gebruik tijdens wijksurveillance, waar wendbaarheid van groot belang is.

Naar verwachting zullen er landelijk ca. 500 Yamaha Tracer 700 motorfietsen worden geleverd.