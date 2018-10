28-10-2018, Oogtv.nl (Bron) foto Andor Heij

Drukte bij station Euroborg

Groningen - Het is dit weekeinde ongekend druk op en rond station Groningen Europapark. Dat komt omdat het hoofdstation vanwege diverse werkzaamheden niet te bereiken is door treinen.

Vanaf het hoofdstation rijden in alle richtingen bussen, maar veel reizigers naar Assen, Zwolle en verder kiezen er voor om direct naar station Europapark te gaan. Daar stoppen en vertrekken alleen NS treinen.

De fietsenstalling onder het station is niet berekend op al het bezoek en is bijna permanent vol. Er staan daarom veel “wild” geparkeerde fietsen in de omgeving van het station. De reizigersstroom van en naar de bussen wordt wel goed afgehandeld

Maandagmorgen zijn alle werkzaamheden afgerond en doen de treinen uit alle richtingen het hoofdstation weer aan.