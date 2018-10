26-10-2018, Oogtv.nl (Bron) foto Andor Heij

Geen treinen dit weekend

Groningen - Er rijden dit weekeinde geen treinen van en naar het hoofdstation van Groningen vanwege werkzaamheden.

Het treinverkeer naar Buitenpost, Eemshaven en Delfzijl ligt al bijna twee weken stil, onder meer vanwege de verdubbeling van het spoor richting Leeuwarden en de aanleg van een tunnel onder het spoor bij de Paterswoldseweg.

Door andere werkzaamheden rijden er zaterdag en zondag ook geen treinen in de richtingen van Veendam en Weener. Arriva zet bussen in. Treinreizigers van en naar Assen/Zwolle kunnen in Groningen Europapark in en uitstappen.

Er rijden ook bussen tussen het hoofdstation en station Europapark. Maandagmorgen doen de treinen in alle richtingen het hoofdstation weer aan.