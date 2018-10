26-10-2018, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Nieuw brugdek voor Meerwegbrug geplaatst (Video)

Haren - De werkzaamheden aan de Meerwegbrug in Haren zijn zo goed als afgerond. Vrijdag en zaterdag is de brug gestremd, dit omdat de brug deze dagen weer in werking wordt gebracht.

De Meerwegbrug in Haren is vrijdagmiddag rond 13 uur met groot materieel weer teruggeplaatst. De brug werd drie weken geleden verwijderd omdat de brug gerenoveerd moest worden. Op dit moment wordt er druk aan de brug gewerkt zodat hij zaterdagavond om 23:00 uur weer gebruikt kan worden door auto’s, fietsers en voetgangers. De hijswerkzaamheden bij de Meerweg trok veel bekijks. “We hebben een prima uitzicht op wat er gebeurt”, aldus één van de toeschouwers.