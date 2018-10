26-10-2018, Redactie - 112Groningen.nl

Scooterrijder hard ten val Hoogkerk

Groningen - Op de Kerkstraat in Hoogkerk is vrijdagmiddag rond 14:15 uur een scooterrijder hard ten val gekomen.

Hulpdiensten zijn ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Ook de traumahelikopter is ter plekke voor medische assistentie. De kerkstraat is door de politie afgezet. Meer info volgt later.