27-10-2018, SBRMX-Bert van der Sluis (www.sbrmx.nl)

Noord Nederland toonaangevend in motorsport

Zuidbroek - Wie heeft er een paar weken geleden niet genoten van Jeffrey Herlings, de jonge Brabander die op zijn KTM RedBull de wereldtitel motocross in de klasse MXGP behaalde op het TT Circuit in Assen?

Duizenden fans op de tribune en miljoenen achter de TV genoten van dat, voor Herlings en de Nederlandse motorsport, fantastische moment. De topwedstrijden in de Nederlandse motorsport worden tegenwoordig “bij ons” in het Noorden verreden. TT Assen, de GP wegrace, is al decennia lang het grootste uithangbord van de Nederlandse motorsport. De MXGP Assen heeft zich de afgelopen jaren gevestigd.

Het omtoveren van het wegrace circuit in een motocrossbaan blijkt een succesvol concept. Het publiek kan vanaf de tribunes de races perfect volgen. Volgend jaar komt het grootste motocross evenement wereldwijd, de Motocross des Nations (landenwedstrijd), naar Assen. De Kathedraal van de wegrace wordt ook de Kathedraal van de motocross. In het kielzog van al deze positieve ontwikkelingen volgt de Dutch Supercross in Zuidbroek. Wat ze op het TT circuit doen, wordt ook in de Eurohal gedaan. De mannen en vrouwen van de Stichting Motorsport Noord Nederland - een organisatie vanuit de MC Delfcross, de motocrossclub uit Delfzijl – toveren een evenementenhal om tot een supercross Mekka. Vrachtwagens vol Groningse klei erin, tribunes voor het publiek, show en entertainment en SX-specialisten vanuit de hele wereld. Dat bij elkaar zijn de ingrediënten voor Supercross. Absolute topsport, afwisselend en spectaculair en niet te vergelijken met het crossen buiten.

Dutch Supercross



Op 2,3 en 4 november a.s. de 8e editie van dit grote internationale supercross evenement in de Eurohal achter het bekende Hotel-Restaurant van de familie Van der Valk aan de snelweg A7. De SX Zuidbroek is in Europa qua bezoekersaantallen zeker niet de grootste, wel de gezelligste. Of zoals Pepijn de Haan het verwoord: “Vanuit de manege in Winschoten zijn wij jaren geleden naar deze hal gegaan en hebben ons evenement ieder jaar kunnen laten groeien. Ons werk werd beloond met telkens meer bezoekers. Daar zijn wij, samen met alle vrijwilligers die meehelpen, trots op. Zeker het afgelopen jaar was het alle dagen goed vol, een gezellig sfeer. Die sfeer dat is waar wij het voor dan. Dat is onze basis. Daarnaast zijn wij ambitieus genoeg om ook iets bijzonder te willen brengen. Wij zorgen dat er een sterk en zeer internationaal deelnemersveld aan de start komt. SX Zuidbroek is ook echt topsport. Daarom heen veel gezelligheid, entertainment en ook feest”

Rijdersveld



Het sterke rijdersveld is een zorg voor Sake Lemstra. Zelf oud-crosser die weet waar het in de motocross-wereld over gaat. Hem lukt het om, met steun van de teams en regionale partners, toprijders vanuit Amerika en Europa naar Zuidbroek te halen. Lemstra: “Het hele jaar onderhouden wij contacten met de teams en de rijders. Deze contacten vormen de basis voor de komst van sterke supercrossers naar ons evenement. Daarnaast zijn wij de eerste SX wedstrijd van het Europese seizoen en vinden de teams het prettig bij ons te rijden. Een week later start de ADAC SX Cup serie in Stuttgart. Bij ons kunnen de teams testen en voorbereidingen doen zodat zij klaar zijn voor die belangrijke serie. Daarom bieden wij hen ook extra baantijd, mede een reden waarom grote buitenlandse teams graag naar Zuidbroek komen. Op geld kunnen wij nooit concurreren, daarvoor zijn wij te klein, maar wij kunnen wel faciliteiten bieden omdat bij ons de baan er een paar dagen langer in de hal kan liggen.”

De verschillende supercross teams contracteren nu hun rijders. Het is voor de teams ieder jaar weer een puzzel om de sponsoring voor het winterseizoen rond te krijgen en de juiste rijders te contracteren. Die puzzels worden rond deze tijd gelegd met het gevolg dat de namen die in Zuidbroek aan de start staan pas kort voor het evenement bekend worden. Dat was eerdere jaren ook zo en telkens kwam het goed. Wel heeft Lemtra inmiddels de bevestiging van grote teams binnen. Castrol Power 1 Suzuki Motobase, Diga Procross, Monster energy Kawasaki ELF Team Pfeil en Becker Racing zijn de grote Duitse teams die in Zuidbroek zullen starten. Zuidbroeks’ regionale partners Pol Motors, V.d. Vegt Kawasaki. Team Mulders/DWS/Klein Kromhof en YSS Racing Europe zijn vanzelfsprekend ook van de partij. De eerste namen zijn ook bekend. De eerdere winnaar van de Dutch Supercross en Koning van Chemnitz 2014, de Engelsman Jack Brunell, zal rijden voor V.d. Vegt Kawasaki/Gremer Constructie. De Fin Harri Kullas staat voor Pol Motors Husqvarna team aan de start. YSS Racing Europe Team is compleet en komt met vier sterke rijders. SX1 rijders zijn Charles Lefrancios, de Franse winnaar van de zaterdag finale in 2016. De Engelsman Marcus Lee Soper en de Spanjaard Joan Cros zullen ook in de SX1 starten. De Nederlander Jeffrey Meurs zal de kleuren voor YSS Racing in de SX2 verdedigen.

Meer dan motoren



Dutch Supercross Zuidbroek is meer dan motorgeronk. DJ Willem zal tijdens het evenement voor de nodige feeststemming zorgen en na afloop de gangmaker zijn bij de Afterparty. Je kunt een Selfie maken met Crossy, de mascotte van Dutch Supercross. De Dutch Supercross brengt dit jaar een eigen dansgroep en de wedstrijden worden professioneel en informatief gepresenteerd door het duo “Kiske en Leon”, twee deskundige en fantastische omroepers. Er zijn kraampjes met MX artikelen en natuurlijk lekker eten en drinken. Kortom er is van alles te beleven tijdens de Dutch Supercross Zuidbroek.





Info en tickets

Diegene die dit evenement willen meemaken. Kaarten kunnen online besteld worden via VanPlan, https://www.vanplan.nl/uitje/int-dutch-supercross--eurohal-zuidbroek-38306201. Alle informatie over de Dutch Supercross Zuidbroek is te vinden op de website www.dutchsupercross.nl en op Facebook en Twitter. Wil je verzekerd zijn van een plaatsje, bestel dan vlot je tickets online.