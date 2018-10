28-10-2018, Romke Notenbomer 112Marum.nl

Fietsende man(50) zwaargewond bij uitlaten van hond

Marum - Een fietser , 50-jarige man uit Marum, is zaterdagavond zwaar gewond geraakt bij het uitlaten van zijn hond. De man die zijn hond uit liet aan de Parallelweg in Marum werd aangereden door een automobilist(53) uit Siegerswoude.

De man kwam vervolgens in de berm terecht. Zijn fiets kwam in de sloot terecht. De auto raakte aan de voorkant beschadigd. Ambulancepersoneel heeft samen met het MMT de man gestabiliseerd en later overgebracht naar het UMCG in Groningen.

De MMT arts ging mee in de ambulance. De VOA heeft geruime tijd sporenonderzoek gedaan. Het verkeer ondervond enige hinder. Over de oorzaak van de aanrijding is niks bekend, mogelijk door verblinding van de zon die net onderging aldus de politie woordvoerder. De hond van de man is later thuis gebracht.

Tv Noord

Dvhn