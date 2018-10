28-10-2018, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Kat Zomba door brandweer uit de boom gered

Groningen - De brandweer van Groningen heeft zondagmiddag een kat uit een boom geholpen aan de Lingestraat in Groningen.

De kat genaamd Zomba was in de boom geklommen, maar durfde niet meer naar beneden. De brandweer kwam ter plaatse om het dier, onder luid applaus van omstanders, uit de boom te redden.



Waarom het dier in de boom is geklommen is niet bekend.