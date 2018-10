28-10-2018, Romke Notenbomer - 112Groningen

Brandweer redt dier uit gierkelder

Niebert - De brandweer van Marum heeft vanmiddag een pink moeten bevrijden uit een gierkelder bij een boerenbedrijf aan de Idsinghweg in Niebert.

Met behulp van een mobiele kraan van Loonbedrijf Nijboer werd eerst een betonnen rooster verwijderd, waarna met behulp van de kraan de pink al snel uit de kelder kon worden bevrijd.

Hoe de pink in de kelder terecht is gekomen, is niet bekend. Ook is niet bekend hoelang ze in de kelder heeft gezeten. Met enkele emmers warm water werd het dier weer schoon gespoeld. Het dier heeft geen nadelige gevolgen overgehouden aan haar avontuur.