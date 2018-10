29-10-2018, Marc Dol 112Gr.

Uitslaande brand Gelderselaan Stadskanaal, kat overleden (Video)

Stadskanaal - De brandweer van Stadskanaal is maandagmiddag om 12:45 uur uitgerukt voor een woningbrand aan de Gelderselaan in Stadskanaal.

Bij aankomst van de brandweer was de brand uitslaand. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te schaken wanneer ze last hebben van de rook.

Tijdens de brand is een kat omgekomen. De hond van de eigenaar werd later binnen in de woning gevonden. Deze heeft de brand overleefd.

Tv Noord