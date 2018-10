29-10-2018, Facebook Politie Groningen & Haren

Dame van 83 jaar achter haar rollator beroofd in Coendersborg

Groningen - Zaterdag 27 oktober 2018 omstreeks 18.55 uur werd een oudere dame beroofd van haar portemonnee. Ze had kort daarvoor boodschappen gedaan bij de Poiesz aan de De Savornin Lohmanlaan.

Thuis gekomen bij haar woning in de Strausslaan stond er ineens een man achter haar. In het mandje van de rollator lag haar portemonnee. Mevrouw kreeg een duw en kwam te vallen. De man pakte de portemonnee uit het rollatormandje en ging er te voet vandoor. Mevrouw heeft gegild waarop buren naar buiten kwamen maar de dader was reeds gevlogen.

Heeft iemand rond dat tijdstip een man zien wegrennen?



Signalement: man, 18 jaar, slank postuur, donkere kleding met capuchon over het hoofd, grijze schoenen met witte zool.