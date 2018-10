29-10-2018, 112Groningen

Ongeval op A7 bij Scharmer

Scharmer - Op de A7 tussen Groningen en Kolham is maandag aan het eind van de middag een lange file ontstaan door een ongeval.

Of er iemand gewond is geraakt is niet bekend. Een berger heeft de voertuigen geborgen.

