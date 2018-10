30-10-2018, foto 112Gr. & @provgroningen , ook foto`s ? mail dan info@112groningen.nl

Uitslaande brand Holwierde onder controle

Holwierde - In een rietgedekte woning aan de Dijkweg in Holwierde is dinsdagmorgen om 05:50 uur een uitslaande brand uitgebroken. Er werd opgeschaald naar middelbrand.